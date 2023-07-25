Исторические рекорды и достижения первого тура чемпионата России

Старт сезона в РПЛ – это всегда событие. Разумеется, он отмечен несколькими памятными фактами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о рекордах первого тура чемпионата России.

«Ростов» – есть 1000-й год в чемпионате России!

Смазанная концовка в целом весьма успешного для команды Валерия Карпина прошлого сезона не позволила случиться, казалось, уже свершившемуся факту – забить до конца сезона юбилейный в истории клуба 1000-й гол в РПЛ. Во всяком случае в конце прошедшего апреля это было более чем реально, но… Пропущенный на четвертой компенсированной минуте мяч на «Открытии Арены» от «Спартака» за пять туров до финиша означал не только упущенную победу в принципиальном поединке за второе место, но и планомерный отход на четвёртую ступень. «Ростов» и вовсе остался без медалей, а команда остановилась на отметке в 999 мячей в истории забитых в РПЛ. И вот стартовал новый, 32-й сезон в главной футбольной лиге России. В мае воронежский «Факел» на берегах Дона в первой под руководством Вадима Евсеева игре добыл «сухую» победу. И на этот раз гости повели в счете, хотя и пропустили перед этим. Но рефери зафиксировали положение «вне игры». Тем не менее Максим Осипенко под занавес первой половины сравнял счёт. И этот мяч стал 1000-м! «Ростов», вслед за столичными коллективами «Спартаком», «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо», а также питерским «Зенитом», разменял вторую тысячу забитых мячей. Первым из периферийных команд.

ЦСКА был сломлен

Армейский клуб в третий раз в нынешнем году встречался с «Уралом». Столичным армейцам удавалось, что называется, «отскочить» и не уступить удобному для себя сопернику. С 1995 года клуб Федотова не знал поражений от «Урала». И вот родной для нынешнего главного тренера армейцев клуб, где начиналась карьера Федотова-футболиста, а затем Федотова-тренера, наконец-то снял проклятие. Более того, с команды ещё одного ветерана в стане «красно-синих». Акинфеев начал 21-й сезон в элите РПЛ с фиаско. Причём в одном из двух пропущенных мячей, как отметили эксперты, есть вина голкипера. ЦСКА уступил в столице Урала, и тем самым прервалась самая продолжительная серия. Справедливости ради стоит отметить, что из 28 сезонов, только в 12 в этот период четвертый город России был представлен в РПЛ («Урал» с 1997 по июль 2013 г. отсутствовал в элите).

Ярошик-тренер уступил

Выступая за три разные команды в качестве футболиста (сначала в родной пражской «Спарте», затем за ЦСКА и самарские «Крылья Советов»), Иржи Ярошик всего 12 раз выходил на поле, где соперником значился столичный «Спартак». Трижды пражане встречались с романцевским «Спартаком», и в активе топ-клуба девяностых значилась только одна ничья. Уже в нулевые в дерби «Всея Руси» армейцы не уступали на протяжении многих сезонов. До 28 дело, конечно, не дошло, но как раз в годы, когда чех надевал красно-синюю футболку армейцев под руководством Газзаева, до поражений дело не доходило по меньшей мере в пяти случаях. Где-где, но в Самаре, которая к тому же в конце нулевых всё чаще на день предоставления денежных компенсаций футболистам предательски молчала. Что, кстати, и послужило поводом для Ярошика раньше срока покинуть волжские берега. Но и та смогла избежать фиаско от «красно-белых». Две победы и две ничьи составили багаж Иржи в Самаре в противостоянии с потомками гладиаторов. И вот представитель Чехии не побоялся подмочить свою репутацию и по настоянию пана Лички вновь вернулся в Россию. Через месяц после назначения на пост главного тренера «Оренбурга» последовал визит в столицу России. И на этот раз, уже в качестве тренера, у Ярошика в целом всё неплохо складывалось. Уступая после первой половины, гости вышли вперёд и смогли не только не проиграть на новом для чеха стадионе, но даже взять верх. Как и четыре года назад (3 апреля 2019 года) при счёте 2:2 «Спартак» «дожал» южноуральцев в самой концовке. Для Ярошика-тренера знакомство со «Спартаком» началось с поражения.

Чемпионат России сезона-2023/2024 стартовал и сразу же преподнёс несколько исторически важных событий для клубов РПЛ. То ли ещё ждёт нас впереди…

Константин Лицин