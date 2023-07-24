Талалаев: «Удивлён, как Йорди Рейну до сих пор не вытащили клубы РПЛ»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после поражения своей команды от московского «Торпедо» (1:2) высоко оценил перуанского форварда оппонентов Йорди Рейну. Именно латиноамериканец забил первый гол в матче в ворота «Химок».

«Своих игроков с чужими я не сравниваю, но Рейну в «Торпедо» приглашал ещё я и знаю его возможности. Удивлен, что клубы РПЛ не вытащили его ещё», - цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Йорди Рейна стал игроком «Торпедо» зимой 2023 года. В 12 матчах второй части прошлого сезона на его счету один гол и два ассиста.