Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Удивлён, как Йорди Рейну до сих пор не вытащили клубы РПЛ»

24 Июля 2023 • 23:47 Комментировать

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после поражения своей команды от московского «Торпедо» (1:2) высоко оценил перуанского форварда оппонентов Йорди Рейну. Именно латиноамериканец забил первый гол в матче в ворота «Химок».

«Своих игроков с чужими я не сравниваю, но Рейну в «Торпедо» приглашал ещё я и знаю его возможности. Удивлен, что клубы РПЛ не вытащили его ещё», - цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Йорди Рейна стал игроком «Торпедо» зимой 2023 года. В 12 матчах второй части прошлого сезона на его счету один гол и два ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев Йорди Рейна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
24 Июля
23:47 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Удивлён, как Йорди Рейну до сих пор не вытащили клубы РПЛ»
23:34 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» рассказал об отличиях между Личкой и Ярошиком
23:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Клотет поддержал Бабурина после вратарской ошибки
23:17 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» опровергли слухи об уходе Веры и Капленко
23:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Клотет: «Я очень счастлив, наконец-то команда поняла мои требования»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Сперцян обязательно уедет в Европу»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Портнягин: «Рубин» не стал перекраивать весь состав и провёл точечные усиления»
22:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Химках» заявили, что Талалаеву нужно время
22:29 · Россия. Премьер-лига
Радимов оценил оборону «Спартака»
22:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Легионер «Химок» признался, что не знает, где находится Хабаровск
22:22 · Россия. Премьер-лига
Судья Федотов высказался о спорном эпизоде в матче «Ростова» против «Факела»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Хомуха считает, что «Зенит» ищет замену Малкому
22:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Химок» забил «Торпедо» прямым ударом со штрафного от боковой линии видео
21:58 · Россия. Премьер-лига
Байрамян рассказал, что не радовался четвёртому месту «Ростова» в конце сезона
21:41 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Оренбурга» присоединятся к «Динамо»
Все новости
Рекомендуем