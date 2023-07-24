Игрок «Оренбурга» рассказал об отличиях между Личкой и Ярошиком

Опорник «Оренбурга» Кирилл Капленко оценил работу двух чешских тренеров у руля южноуральской команды. Речь идёт о бывшем наставнике клуба Марцеле Личке и нынешнем – Иржи Ярошике, который сменил Личку на посту этим летом.

«Они похожи: как Личка, так и Ярошик любят контролировать игру и играть через пас, первым номером. Но у Марцела в игре было больше быстрых атак, а у Иржи больше контроля мяча», - цитирует Капленко Metaratings.

Напомним, что «Оренбург» в минувшее воскресенье уже провёл первый матч под руководством Ярошика – команда едва не забрала очки у «Спартака» в Москве, проиграв со счётом 2:3.

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