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В «Оренбурге» опровергли слухи об уходе Веры и Капленко

24 Июля 2023 • 23:17 Комментировать
Рубин
...
Оренбург
30.07 15:00

В «Оренбурге» опровергли слухи о возможном уходе из команды легионера Лукаса Веры и российского опорника Кирилла Капленко.

«Какое «Динамо», когда у них действующий контракт с «Оренбургом»? Даже разговоров таких не было и не будет. Агенты раскачивают такие истории ради выгоды», - рассказал порталу Sport24 спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

Напомним, ранее о том, что эти два игрока покинут «Оренбург» и присоединятся к «Динамо» сообщалось в эфире интернет-шоу «Коммент.Live». Заявили об этом футбольный комментатор Константин Генич и экс-наставник столичного ЦСКА Леонид Слуцкий.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Кирилл Капленко Дмитрий Андреев Лукас Вера
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