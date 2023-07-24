В «Оренбурге» опровергли слухи об уходе Веры и Капленко

В «Оренбурге» опровергли слухи о возможном уходе из команды легионера Лукаса Веры и российского опорника Кирилла Капленко.

«Какое «Динамо», когда у них действующий контракт с «Оренбургом»? Даже разговоров таких не было и не будет. Агенты раскачивают такие истории ради выгоды», - рассказал порталу Sport24 спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

Напомним, ранее о том, что эти два игрока покинут «Оренбург» и присоединятся к «Динамо» сообщалось в эфире интернет-шоу «Коммент.Live». Заявили об этом футбольный комментатор Константин Генич и экс-наставник столичного ЦСКА Леонид Слуцкий.