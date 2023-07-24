Байрамян: «Сперцян обязательно уедет в Европу»

Игрок «Ростова» Хорен Байрамян поделился мыслями о будущем своего соотечественника Эдуарда Сперцяна – этого молодого армянского футболиста этим летом активно связывают с переходом в клубы из Италии и Нидерландов, однако до конкретики дело не доходит.

«Эдо должен уехать и обязательно уедет в Европу. Он никогда не будет таким как Мхитарян, но дай бог, чтобы он стал намного знаменитее и успешнее Генриха», - цитирует Байрамяна Sport24.

Байрамян добавил, что не помешает сменить российский чемпионат на топовый европейский и защитнику сборной Армении Наиру Тикнизяну.

«У него тоже есть все данные, все дороги открыты», - заключил футболист.