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Байрамян: «Сперцян обязательно уедет в Европу»

24 Июля 2023 • 23:05 Комментировать
Краснодар
...
Сочи
30.07 20:00

Игрок «Ростова» Хорен Байрамян поделился мыслями о будущем своего соотечественника Эдуарда Сперцяна – этого молодого армянского футболиста этим летом активно связывают с переходом в клубы из Италии и Нидерландов, однако до конкретики дело не доходит.

«Эдо должен уехать и обязательно уедет в Европу. Он никогда не будет таким как Мхитарян, но дай бог, чтобы он стал намного знаменитее и успешнее Генриха», - цитирует Байрамяна Sport24.

Байрамян добавил, что не помешает сменить российский чемпионат на топовый европейский и защитнику сборной Армении Наиру Тикнизяну.

«У него тоже есть все данные, все дороги открыты», - заключил футболист.
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Евро-Футбол.Ру,
Хорен Байрамян Наир Тикнизян Эдуард Сперцян
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