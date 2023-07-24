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Портнягин: «Рубин» не стал перекраивать весь состав и провёл точечные усиления»

24 Июля 2023 • 22:50 Комментировать
Рубин
...
Оренбург
30.07 15:00

Экс-форвард казанского «Рубина» Игорь Портнягин похвалил менеджмент своей бывшей команды за то, что в клубе не стали кардинально менять состав к новому сезону в РПЛ.

«Да, будет тяжело в первых турах, нужно адаптироваться к скоростям Премьер-лиги. Но похвалю менеджмент клуба - они не стали перекраивать весь состав, проведя очень хорошие точечные усиления», - делится Портнягин в эфире «Матч-Премьер».

Напомним, «Рубин» оформил возвращение в РПЛ с первого места по итогам розыгрыша Мелбет-Первой лиги в сезоне-2022/23. В первом туре нового сезона Премьер-лиги казанцы сыграли в боевую ничью на выезде с «Локомотивом» - 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Игорь Портнягин
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