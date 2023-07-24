Судья Федотов высказался о спорном эпизоде в матче «Ростова» против «Факела»

Игорь Федотов, экс-арбитр, выразил свое мнение о спорной ситуации, произошедшей в игре первого тура РПЛ между «Ростовом» и «Факелом».

По его словам, на 87-й минуте матча было необходимо удалить игрока «Факела» за препятствие явной возможности забить гол. Он считает, что арбитр Шадыханов был в нормальной позиции, но ему следовало лучше прочитать игру и немного ускориться для принятия верного решения. Вместо этого, арбитр ошибочно решил, что рука игрока «Ростова» была виновна в нарушении.

«Если бы не это касание, футболист «Ростова» убежал бы один на один с вратарём», — сказал Федотов изданию «Чемпионат».