Хомуха считает, что «Зенит» ищет замену Малкому

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказал свое мнение о возможной замене Малкома в составе петербургского клуба.

Дмитрий Хомуха считает, что принятое решение о продаже Малкома было верным, учитывая отсутствие участия клуба в еврокубках, а также финансовые затраты на его покупку и контракт.

Он также отметил, что такие клубы, как «Зенит», заранее предполагают возможность потери важных игроков, и поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы услышим о новом приобретении, которое заменит Малкома в составе команды.

«В ближайшее время вряд ли повторится такой трансфер», – сказал Хомуха «Матч ТВ».