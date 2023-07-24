Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха считает, что «Зенит» ищет замену Малкому

24 Июля 2023 • 22:10 Комментировать

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказал свое мнение о возможной замене Малкома в составе петербургского клуба.

Дмитрий Хомуха считает, что принятое решение о продаже Малкома было верным, учитывая отсутствие участия клуба в еврокубках, а также финансовые затраты на его покупку и контракт.

Он также отметил, что такие клубы, как «Зенит», заранее предполагают возможность потери важных игроков, и поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы услышим о новом приобретении, которое заменит Малкома в составе команды.

«В ближайшее время вряд ли повторится такой трансфер», – сказал Хомуха «Матч ТВ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Хомуха Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июля
23:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Клотет поддержал Бабурина после вратарской ошибки
23:17 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» опровергли слухи об уходе Веры и Капленко
23:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Клотет: «Я очень счастлив, наконец-то команда поняла мои требования»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Сперцян обязательно уедет в Европу»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Портнягин: «Рубин» не стал перекраивать весь состав и провёл точечные усиления»
22:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Химках» заявили, что Талалаеву нужно время
22:29 · Россия. Премьер-лига
Радимов оценил оборону «Спартака»
22:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Легионер «Химок» признался, что не знает, где находится Хабаровск
22:22 · Россия. Премьер-лига
Судья Федотов высказался о спорном эпизоде в матче «Ростова» против «Факела»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Хомуха считает, что «Зенит» ищет замену Малкому
22:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Химок» забил «Торпедо» прямым ударом со штрафного от боковой линии видео
21:58 · Россия. Премьер-лига
Байрамян рассказал, что не радовался четвёртому месту «Ростова» в конце сезона
21:41 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Оренбурга» присоединятся к «Динамо»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Виллиана Роши отреагировал на слухи о возможном трансфере игрока ЦСКА во «Фламенго»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «В «Оренбурге» все поддерживают Личку и желают ему удачи» 1
Все новости
Рекомендуем