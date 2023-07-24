Байрамян рассказал, что не радовался четвёртому месту «Ростова» в конце сезона

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, что четвёртое место по итогам прошлого сезона не вызвало у него радость, хотя в целом для его команды это было неплохим достижением.

«Взглянув трезво, учитывая наш молодой состав, четвертое место — очень хороший результат. Но всегда запоминается последнее. А концовку прошлого чемпионата мы смазали», - рассказал Байрамян Sport24.

Напомним, что большую часть сезона-2022/23 «Ростов» прочно шёл в тройке лидеров.

«Так что четвертому месту не радовался, мы могли лучше», - добавил футболист.

В следующем туре РПЛ «Ростов» примет дома питерский «Зенит». Ранее в рамках тура первого дончане одержали волевую победу над «Факелом» - 2:1.