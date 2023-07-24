Два игрока «Оренбурга» присоединятся к «Динамо»

Два игрока «Оренбурга» в скором времени перейдут в московское «Динамо» под руководство их бывшего наставника Марцела Лички. Об этом в эфире «Коммент.Live» сообщили тренер Леонид Слуцкий и комментатор Константин Генич.

Речь шла о полузащитнике из Аргентины Лукасе Вере и опорнике Кирилле Капленко. Трансферы игроков должны состояться в ближайшее время.

Как первый, так и второй футболист заключили контракты с «Оренбургом» прошлым летом. Вера перебрался на Урал из аргентинского «Лануса», а Капленко – из питерского «Зенита». При этом, россиянин выступал за оренбургский клуб два года до этого на правах аренды.