Агент Виллиана Роши отреагировал на слухи о возможном трансфере игрока ЦСКА во «Фламенго»

Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента во «Фламенго». Ранее об интересе бразильского клуба к игроку «армейцев» сообщал Goal.

«На данный момент Рошей интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Интереса со стороны «Фламенго» и других бразильских клубов к игроку нет», — заявил Тито «Спорт-Экспрессу».

Агент футболиста добавил, что сейчас Роша полностью сконцентрирован на игре за ЦСКА и не думает о возможном уходе из российского клуба.

В текущем сезоне 28-летний Роша сыграл в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается в 7 млн евро.