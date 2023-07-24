Оганесян: «В «Оренбурге» все поддерживают Личку и желают ему удачи»

Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал о том, какое отношение к бывшему главному тренеру команды Марцелу Личке царит в уральском клубе.

«Марцел пошел в клуб с историей. Для него это новый вызов. Все только поддерживают его и желают ему удачи в «Динамо», - цитирует Оганесяна Metaratings.

Оганесян добавил, что некоторые из футболистов «Оренбурга» могут в любой момент написать сообщение своему бывшему наставнику.

Напомним, Личка сменил Оренбург на Москву текущим летом, теперь он является главным тренером московского «Динамо». Первый матч в РПЛ для команды Лички оказался провальным – «бело-голубые» проиграли со счётом 1:3 «Краснодару».