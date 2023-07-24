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Оганесян: «В «Оренбурге» все поддерживают Личку и желают ему удачи»

24 Июля 2023 • 21:34 Комментировать (1)
Рубин
...
Оренбург
30.07 15:00

Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал о том, какое отношение к бывшему главному тренеру команды Марцелу Личке царит в уральском клубе.

«Марцел пошел в клуб с историей. Для него это новый вызов. Все только поддерживают его и желают ему удачи в «Динамо», - цитирует Оганесяна Metaratings.

Оганесян добавил, что некоторые из футболистов «Оренбурга» могут в любой момент написать сообщение своему бывшему наставнику.

Напомним, Личка сменил Оренбург на Москву текущим летом, теперь он является главным тренером московского «Динамо». Первый матч в РПЛ для команды Лички оказался провальным – «бело-голубые» проиграли со счётом 1:3 «Краснодару».

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Степан Оганесян
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Июля 2023 в 21:36
во ..ит как троцкай! А-ха-ха-ха! )))
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