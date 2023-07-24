Мелёхин рассказал, какую задачу Карпин поставил «Ростову»

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин ответил на вопрос о том, какую задачу перед командой поставил главный тренер Валерий Карпин.

«На предсезонных сборах Карпин поставил первостепенную задачу не вылететь», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги «Ростов» занял четвертую строчку, отстав от призовой тройки всего на один балл.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 команда Карпина одержала непростую победу над «Факелом» (2:1). Следующим соперником «Ростова» в РПЛ станет «Зенит». Матч пройдет 29 июля и начнется в 20:00 по мск.