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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мелёхин рассказал, какую задачу Карпин поставил «Ростову»

24 Июля 2023 • 21:07 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин ответил на вопрос о том, какую задачу перед командой поставил главный тренер Валерий Карпин.

«На предсезонных сборах Карпин поставил первостепенную задачу не вылететь», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги «Ростов» занял четвертую строчку, отстав от призовой тройки всего на один балл.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 команда Карпина одержала непростую победу над «Факелом» (2:1). Следующим соперником «Ростова» в РПЛ станет «Зенит». Матч пройдет 29 июля и начнется в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Виктор Мелехин
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