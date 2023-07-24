Канищев высказался о Медведеве, который теперь руководит трёмя петербургскими клубами

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев высказал свои комментарии относительно того факта, что Александр Медведев стал руководить тремя петербургскими спортивными клубами: хоккейным СКА, баскетбольным «Зенитом», а также возглавляя Правление футбольного «Зенита».

Канищев считает, что в Петербурге просто не хватает квалифицированных специалистов, разбирающихся в различных видах спорта. Он подчеркивает, что в случае возникновения проблем или невозможности Медведева управлять клубами, весь спорт в городе может оказаться под угрозой.

«Это не сложно делать, имея кассу», – сказал Канищев «РБ Спорт».