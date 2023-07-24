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«Зенит» заплатит «Сочи» за Адамова 1 млн евро

24 Июля 2023 • 20:56 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Стали известны новые подробности перехода 25-летнего вратаря Дениса Адамова из «Сочи» - в питерский «Зенит».

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, чемпион России заплатит сочинцам за вратаря 1 млн евро. Это на 100 тыс. больше, чем его стоимость по данным авторитетного портала Transfermarkt. Контракт свяжет вратаря и «сине-бело-голубых» на четыре ближайших сезона.

Ранее сообщалось, что Адамов уже прошёл медосмотр в питерском клубе. А из «Зенита» в обратном направлении последует голкипер Никита Гойло – он станет игроком «Сочи» и заменит там Адамова.

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Зенит Сочи Денис Адамов трансферы футбола - лето 2023
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