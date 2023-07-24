«Зенит» заплатит «Сочи» за Адамова 1 млн евро

Стали известны новые подробности перехода 25-летнего вратаря Дениса Адамова из «Сочи» - в питерский «Зенит».

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, чемпион России заплатит сочинцам за вратаря 1 млн евро. Это на 100 тыс. больше, чем его стоимость по данным авторитетного портала Transfermarkt. Контракт свяжет вратаря и «сине-бело-голубых» на четыре ближайших сезона.

Ранее сообщалось, что Адамов уже прошёл медосмотр в питерском клубе. А из «Зенита» в обратном направлении последует голкипер Никита Гойло – он станет игроком «Сочи» и заменит там Адамова.