24-летний голкипер питерского «Зенита» Никита Гойло станет игроком «Сочи».

Как сообщает источник издания «Чемпионат», футболист перейдёт в новую команду в рамках аренды на один сезон.

Ранее сообщалось, что голкипер «Сочи» Денис Адамов проследует в Санкт-Петербург обратной дорогой. Отмечалось, что 25-летний футболист уже прошёл медицинские формальности и вот-вот станет игроком действующего чемпиона России.

Напомним, что на данный момент голкиперами «Зенита», помимо Гойло, являются Михаил Кержаков и Александр Васютин.