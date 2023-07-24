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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Судья Федотов считает, что «Пари НН» должен был получить ещё одно удаление в матче против «Зенита»

24 Июля 2023 • 20:49 Комментировать (5)
Пари НН
0:2
Зенит
окончен

Российский арбитр Игорь Федотов выразил свое мнение о матче 1-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом».

Федотов отметил, что на 42-й минуте игрок «Пари» Калинский, у которого уже была желтая карточка, сознательно использовал руку, чтобы сыграть в мяч во время атаки «Зенита». Несмотря на это, судья Иванов не наказал игрока второй желтой карточкой и не выставил удаление.

По словам Федотова, в данной ситуации игроку Калинскому следовало бы показать желтую карточку за неспортивное поведение, а также возможно применить санкцию за срыв перспективной атаки «Зенита».

«Калинский сыграл рукой умышленно», – сказал Федотов изданию «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Федотов Пари НН
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Комментарии (5)
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wertygaz
24 Июля 2023 в 21:08
Да успокойтесь уже, помогли Зениту выиграть. А теперь делаете вид, что они еще и пострадали. Лизнул знатно…
ингерман
24 Июля 2023 в 21:04
ай воц так зенит и засуживають.. а мы малчим.. кхе-кхе..
TEREX
24 Июля 2023 в 21:29
видиш бро..кака нисправидливасть тварица супратиф ЗЕНИТа...)) а некатарыя тута асоба азабочинаи верти газавай винтили фсех успакаиват..)) наверная сам учасник балшова загавара протиф ЗЕНИТа..))
ингерман
24 Июля 2023 в 21:31
ай паточняк бро.. держи вора! - старая маскавская уловка.. помнешь же из хистари.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
24 Июля 2023 в 21:36
дык канэшна бро..)) хто грамчея фсех кричит..в даном случии болшы фсех пишыт пра нисправидливасть к ЗЕНИТу тот и хлавный выгадаприабритатиль..))
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