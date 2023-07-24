Судья Федотов считает, что «Пари НН» должен был получить ещё одно удаление в матче против «Зенита»

Российский арбитр Игорь Федотов выразил свое мнение о матче 1-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом».

Федотов отметил, что на 42-й минуте игрок «Пари» Калинский, у которого уже была желтая карточка, сознательно использовал руку, чтобы сыграть в мяч во время атаки «Зенита». Несмотря на это, судья Иванов не наказал игрока второй желтой карточкой и не выставил удаление.

По словам Федотова, в данной ситуации игроку Калинскому следовало бы показать желтую карточку за неспортивное поведение, а также возможно применить санкцию за срыв перспективной атаки «Зенита».

«Калинский сыграл рукой умышленно», – сказал Федотов изданию «Чемпионат».