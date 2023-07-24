Известны ещё пять возможных соперников сборной России

Сборная России в будущем может провести товарищеские матчи с ещё пятью соперниками, сообщает российский инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Все эти команды являются сборными стран Африки – речь идёт про национальные команды Сенегала, Египта, Нигерии, Мали и Конго. Переговоры об этом с представителями африканских стран пройдут на саммите Россия — Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в 27-28 июля.

Напомним, что в сентябре спарринг-партнёром сборной России станет участник чемпионата мира 2022 года, его хозяйка – сборная Катара.