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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известны ещё пять возможных соперников сборной России

24 Июля 2023 • 20:45 Комментировать (1)

Сборная России в будущем может провести товарищеские матчи с ещё пятью соперниками, сообщает российский инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Все эти команды являются сборными стран Африки – речь идёт про национальные команды Сенегала, Египта, Нигерии, Мали и Конго. Переговоры об этом с представителями африканских стран пройдут на саммите Россия — Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в 27-28 июля.

Напомним, что в сентябре спарринг-партнёром сборной России станет участник чемпионата мира 2022 года, его хозяйка – сборная Катара.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Нигерии Сборная Сенегала Сборная Египта Сборная Мали Сборная Конго
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ингерман
24 Июля 2023 в 21:01
станиславскай.. )))
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