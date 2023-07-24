Вратарь «Сочи» Денис Адамов может перебраться в «Зенит» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в услугах Адамова заинтересовано московское «Динамо».

Как стало известно изданию «Чемпионат», 25-летний футболист уже прошел медицинское обследование для последующего перехода в стан чемпиона России. Сообщается, что сделка практически согласована, осталось урегулировать лишь некоторые детали.

В первом туре чемпионата России «Сочи» одержал победу над «Балтикой» со счетом 2:0. Адамов остался в запасе, место в рамке в этой встрече занимал Николай Заболотный.

Рыночная стоимость Адамова, по данным портала Transfermarkt, составляет 900 тысяч евро.