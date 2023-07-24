Стало известно, когда бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел прилетит в Санкт‑Петербург.

Как сообщает журналист Раиша Симплисио, 25-летний хавбек прибудет в северную столицу России 25 июля в 5 часов утра по московскому времени.

Источник утверждает, что в процессе переговоров с руководством «Зенита» Вендел будет стараться убедить «сине-бело-голубых» продать его во «Фламенго» на приемлемых для бразильского клуба условиях.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» может заплатить за Вендела порядка 20 миллионов евро.

Трудовой договор футболиста с санкт-петербургской командой рассчитан 2027 года.

Напомним, Вендел отказался возвращаться в «Зенит» после отпуска. Клуб разрешил игроку искать себе новую команду для продолжения карьеры.