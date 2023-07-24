Рапопорт оценил первый матч «Зенита» в сезоне

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт дал свою оценку первому матчу петербургской команды в текущем сезоне.

По мнению Рапопорта, качество игры «Зенита» с учетом значительных потерь в составе действительно снизилось, но все равно команда имела значительное преимущество перед соперником.

Рапопорт также отметил хорошую игру Бакаева в первом туре. Он считает, что Бакаев является талантливым футболистом, хотя не всегда стабильным. Сравнивая его с Малкомом, он признал, что бразильский игрок имеет преимущество в забитых голах.

«Чем больше российских футболистов сейчас будет наигрываться в «Зените», тем лучше», – сказал Рапопорт «РБ Спорт».