Беленов – третий вратарь в истории РПЛ по пропущенным мячам

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов воскресным вечером пропустил два гола от «Ростова» на выезде. Таким образом, опытный вратарь попал на третье место среди всех вратарей, игравших в РПЛ по числу пропущенных мячей – их у него теперь 361. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Больше Беленова пропустили только легендарный голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (445) и бывший вратарь московского «Динамо» и подмосковных «Химок» Роман Березовский (367).

Напомним, что вчерашний матч стал для Беленова дебютным в составе «Факела» после того, как он перебрался в Воронеж этим летом из казанского «Рубина».