Алдонин уверен, что уход Малкома не сильно ослабит «Зенит»

Бывший хавбек московского ЦСКА Евгений Алдонин порассуждал об одной из главных новостей последних дней в РПЛ, а именно об уходе Малкома Филипе из питерского «Зенита». По мнению эксперта, потеря лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ не станет для питерцев огромной проблемой.

«Его уход несущественно ослабит «Зенит». Конечно, Малком — лучший футболист прошлого сезона и для питерцев это потеря, но не такая ощутимая, чтобы они стали намного слабее», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

Напомним, в сезоне РПЛ-2022/23 Малком оформил 23 забитых гола за «Зенит». В свой новый клуб, саудовский «Аль-Хиляль» бразилец перейдёт за 60 млн евро.

Продажа Малкома: Трансферный успех, который принесёт«Зениту» проблемы