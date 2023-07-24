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Агент Карапузова: «Мы устали ходить по арендам»

24 Июля 2023 • 20:01 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
29.07 15:00

Агент полузащитника московского «Динамо» Владислава Карапузова Роман Орещук признался, что его клиент устал ходить по арендам, поэтому столичному клубу необходимо продать молодого игрока.

«Вариант с арендой не рассматриваем. Карапузов принадлежит «Динамо», поэтому клуб решает его будущее. Если в «Динамо» не рассчитывают на игрока, то его нужно продать. Мы уже устали по арендам ходить», - цитирует Орещука Sport24.

Напомним, что 23-летний воспитанник «Локомотива» принадлежит «Динамо» с 2019 года, за этот период он выступал за дубль «Динамо», а также трижды уходил в аренду. Дважды – в «Ахмат», единожды – в «Тамбов».

В матче первого тура против «Краснодара» (1:3) Карапузов не попал в заявку динамовцев по неизвестной причине.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Владислав Карапузов
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