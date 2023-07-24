Алаев объяснил, почему матчи Кубка России проводятся после первого тура РПЛ

Глава РПЛ Александр Алаев ответил на критику относительно проведения матчей Кубка России после первого тура РПЛ, уточнив, что календарь определяется на исполкоме РФС с участием клубов.

Он подчеркнул, что предложенное расписание было выбрано после обсуждения, хотя были разные точки зрения, но большинство клубов поддержало такое решение.

Глава РПЛ также выразил свои опасения относительно того, что приоритетные мероприятия, такие как концерты и культурно‐развлекательные программы, иногда могут влиять на проведение футбольных матчей.

«На первом плане должен быть футбол», – сказал Алаев «Матч ТВ».