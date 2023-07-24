Балахнин не испытал сильных эмоций от первого тура РПЛ

Российский тренер Сергей Балахнин поделился своими впечатлениями от первого тура нового сезона РПЛ.

«Не скажу, что меня кто-то сильно разочаровал, однако и восхищения я ни от одной команды не получил. Все втягиваются, команды ещё не набрали полные кондиции», - цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Что касается конкретных игроков, то здесь эксперт отметил форварда питерского «Зенита» Матео Кассьерру и защитника «Спартака» Даниила Хлусевича – оба отметились дублем и принесли своим командам по три очка.

Напомним, что второй тур чемпионата России в следующую субботу откроет поединок самарских «Крыльев Советов» и столичного «Динамо».

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