Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин не испытал сильных эмоций от первого тура РПЛ

24 Июля 2023 • 19:49 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
29.07 15:00

Российский тренер Сергей Балахнин поделился своими впечатлениями от первого тура нового сезона РПЛ.

«Не скажу, что меня кто-то сильно разочаровал, однако и восхищения я ни от одной команды не получил. Все втягиваются, команды ещё не набрали полные кондиции», - цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Что касается конкретных игроков, то здесь эксперт отметил форварда питерского «Зенита» Матео Кассьерру и защитника «Спартака» Даниила Хлусевича – оба отметились дублем и принесли своим командам по три очка.

Напомним, что второй тур чемпионата России в следующую субботу откроет поединок самарских «Крыльев Советов» и столичного «Динамо».

Непомнящий назвал самые интересные матчи первого тура РПЛ

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Балахнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июля
20:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Защитник «Химок» Голубович выбыл из-за травмы
20:34 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт оценил первый матч «Зенита» в сезоне
20:25 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Если из «Зенита» уйдёт Малком, у «Спартака» будет лучшая атака в РПЛ»
20:14 · Россия. Премьер-лига
Беленов – третий вратарь в истории РПЛ по пропущенным мячам
20:06 · Россия. Премьер-лига
Алдонин уверен, что уход Малкома не сильно ослабит «Зенит»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Карапузова: «Мы устали ходить по арендам»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Алаев объяснил, почему матчи Кубка России проводятся после первого тура РПЛ
19:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» обыграла «Нефтехимик» в первом домашнем матче сезона
19:49 · Россия. Премьер-лига
Балахнин не испытал сильных эмоций от первого тура РПЛ
19:44 · Россия. Премьер-лига
Алаев высказался о ситуации со стадионами в Саранске и Волгограде
19:40 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий рассказал, почему ЦСКА проиграл «Уралу»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Мелёхин заявил, что «Ростов» может конкурировать с «Зенитом»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий назвал самые интересные матчи первого тура РПЛ
19:34 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, от чего зависит трансфер Захаряна в «Лацио» слухи
19:27 · Россия. Премьер-лига
Изменено время начала матча РПЛ «Зенит» - «Динамо» официально
Все новости
Рекомендуем