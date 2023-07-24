Алаев высказался о ситуации со стадионами в Саранске и Волгограде

Александр Алаев, президент РПЛ, выступил с заявлением о ситуации со стадионами, использовавшихся для чемпионата мира-2018 в Саранске и Волгограде. Он подчеркнул, что ответственность за текущее положение дел несут местные власти.

По словам Алаева, ситуация считается печальной, и он выразил уверенность, что руководители клубов должны нести основную ответственность за ситуацию. В частности, он упомянул о клубе «Ротор», который имеет богатую историю и обладает прекрасным стадионом. По мнению Алаева, стадион мог бы привлечь большую аудиторию и в высших дивизионах.

«Знаю, что идет большая работа», – сказал Алаев «Матч ТВ».