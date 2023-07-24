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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий рассказал, почему ЦСКА проиграл «Уралу»

24 Июля 2023 • 19:40 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
30.07 20:00

Российский тренер и эксперт Валерий Непомнящий назвал свои причины, почему столичный ЦСКА в минувшие выходные проиграл екатеринбургскому «Уралу» в гостях.

«Невооружённым глазом видно, что «армейцам» не хватает глубины состава. Они расстались с двумя игроками, скорее всего, покинет команду и третий. Не может играть Обляков, есть много травмированных», - заявил Непомнящий Vprognoze.ru, добавив, что причины поражения объективны.

Напомним, поединок ЦСКА и «Урала» на «Екатеринбург Арене» завершился победой «шмелей» - 2:1. В следующем туре РПЛ «армейцы» Москвы встретятся на выезде с грозненским «Ахматом».

Ранее Непомнящий назвал два самых интересных матча стартового тура Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Валерий Непомнящий
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