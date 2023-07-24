Мелёхин заявил, что «Ростов» может конкурировать с «Зенитом»

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом» в текущем сезоне РПЛ.

«Я думаю, что «Ростов» может конкурировать с «Зенитом». Почему нет? Но это надо подкреплять на поле», — цитирует Мелёхина «РБ Спорт».

В первом туре чемпионата России «Ростов» одержал победу над «Факелом» со счетом 2:1, а «Зенит» оказался сильнее «Пари НН» (2:0).

Во втором туре РПЛ команда Валерия Карпина сойдется в очном противостоянии с «сине-бело-голубыми». Матч пройдет 29 июля, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом России, а «Ростов» финишировал четвертым.