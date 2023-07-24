Непомнящий назвал самые интересные матчи первого тура РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал два самых интересных матча Российской премьер-лиги, которые состоялись в рамках первого тура сезона-2023/24.

«Интересным был матч между «Спартаком» и «Оренбургом». Москвичи проигрывали, а потом в компенсированное время добились победы, было захватывающе по сюжету», - делится эксперт с Vprognoze.ru.

Второй подобной встречей Непомнящий назвал поединок «Пари НН» и питерского «Зенита», так как «сине-бело-голубые» долго не могли справиться с соперником, уступающим в классе.

«И только после удаления игрока нижегородцев питерцы смогли что-то сделать», - пояснил Непомнящий.