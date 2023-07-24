Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, переход российского хавбека в «Лацио» зависит от ухода другого игрока. Сообщается, что римляне будут готовы подписать Захаряна, если хорватский футболист Тома Башич покинет клуб. Источник добавил, что Захарян не является главной целью «Лацио» этим летом.

В текущем сезоне Захарян принял участие в одном матче чемпионата России и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Лацио» за 10+4 млн евро.