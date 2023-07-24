В «Динамо» рассказали, ведёт ли клуб поиски нового вратаря

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, планирует ли клуб усилить вратарскую линию в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «бело-голубые» следят за несколькими российскими голкиперами.

«Сейчас «Динамо» не рассматривает варианты усиления вратарской позиции», — заявил Гафин порталу «РБ Спорт».

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги ворота «Динамо» в матче с «Краснодаром» защищал Антон Шунин. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «быков».

Во втором туре РПЛ «бело-голубых» ждет непростой выезд в Самару к «Крыльям Советов» (29 июля).