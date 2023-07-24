Продажа Малкома: Трансферный успех, который принесёт«Зениту» проблемы

В воскресенье «Зенит» объявил, что Малком переходит в «Аль-Хиляль». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом трансфере.

Трансферный успех

Первое, что бросается в глаза при виде новости, – это сумма. «Зенит» продаёт Малкома за сумасшедшие 60 миллионов евро. Дело даже не в том, что питерцы получат больше денег, чем в своё время заплатили «Барселоне». Не так даже интересен тот факт, что это самая крупная продажа в истории отечественной Премьер-лиги. Интереснее скорее, что Малком станет самым дорогим футболистом в чемпионате Саудовской Аравии. По крайней мере сейчас. При всём обилии звёзд, которые отправились на Ближний Восток, именно «Зенит» сумел провернуть самую выгодную сделку.

Сложно, конечно, понять, почему «Аль-Хиляль» решил выложить столько денег именно за Малкома, когда можно было найти кого-то ещё. Удивляет, что даже «Вулверхэмптон» отпустил Рубена Невеша за меньшие деньги. Факт в том, что у «Зенита» переговорщики оказались первоклассные.

Испытание для Семака

Несмотря на все чемпионства, многие сомневаются в тренерских качествах Сергея Семака. Похоже, в этом сезоне наставнику придётся серьёзно поработать, чтобы доказать своё мастерство. Малком был не просто лидером «Зенита», а тем, кто делал разницу. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги в 27 матчах бразилец забил 23 гола и сделал 9 результативных передач. У Малкома в среднем было больше 1 результативного очка за матч. По сути, с бразильцем «Зенит» на каждую встречу выходил, уже имея преимущество в счёте.

По позиции у питерцев есть замена в лице Зелимхана Бакаева. Однако сложно поверить, что россиянин будет столь же эффективен. В этом случае Семаку придётся не столько перестраивать систему игры, сколько искать ресурсы в иных футболистах. По сути, наставнику «Зенита» предстоит сыграть роль «Человека, который изменил всё». Семаку необходимо будет придумывать, как перераспределить среди всей команды результативность Малкома.

Невозможность замены с сохранением уровня

Проблема «Зенита» заключается в том, что найти на трансферном рынке адекватную замену Малкому невозможно. Бразилец был футболистом «Барселоны», пусть не основным, но всё же был в обойме, куда просто так не попасть. Сейчас «Зенит» точно не купит игрока того же уровня. По данным СМИ, питерцы рассматривают в качестве замены Давида Нереса, который блистал в «Аяксе», пробивался в сборную Бразилии. Однако вингер в звезду не вырос, а в «Бенфике» прошлый сезон не был слишком успешным.

Конечно, «Зенит» может кого-то взять в самой Бразилии, может даже найти настоящий талант. Однако Малком был сформировавшейся звездой, и вот такого исполнителя питерцам не найти. По крайней мере сложно себе представить, что можно будет заполучить футболиста равного уровня.

Уход Малкома – первая ласточка

Хуже всего для «Зенита», что уход Малкома лишь первый в череде. Вендел не хочет возвращаться в Россию и буквально требует, чтобы его продали. Ходят разные слухи про будущее Клаудиньо. Если одного Малкома ещё можно было бы заменить с трудом, то потеря сразу группы легионеров может стать настоящей проблемой. При этом продажа лидера – это явный знак, что и остальные могут уйти, если «Зенит» получит устраивающее предложение.

«Зенит» точно не хотел терять Малкома, не зря с ним был переподписан контракт не так давно. Однако реальность оказалась жестокой. Хотя есть ирония в том, что, казалось, бразилец может предпочесть команду с еврокубками, и сам он говорил о желании играть в Лиге чемпионов. Однако в итоге просто нашлась команда, которая дала Малкому зарплату ещё больше, чем в «Зените».

Роман Андреев