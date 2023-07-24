Алаев обсудил возможное изменение формата РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о планируемых изменениях формата чемпионата.

Он подчеркнул, что лига не будет ждать весны, чтобы начать рассматривать возможные изменения. Прошлый год стал временем дискуссий о возможных изменениях формата чемпионата и Суперкубка, и в ходе этих обсуждений было предложено несколько вариантов.

Для этой цели была создана рабочая группа с солидным составом, которая должна тщательно исследовать предложенные варианты. Алаев подчеркнул, что время есть, и работа над возможными изменениями только начинается.

«Изучить различные варианты лишним не будет», – сказал Алаев «Матч ТВ».