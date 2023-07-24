Заварзин сомневается в переходе Захаряна в «Лацио»

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин выразил свое предположение о том, что полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян, вероятно, не станет игроком итальянского клуба «Лацио».

Заварзин иронично подчеркнул, что если ориентироваться на слухи, то у «Динамо» происходит массовый уход игроков. Он считает, что в настоящее время переходы российских игроков в европейские клубы становятся все сложнее.

В свете различных обстоятельств, Заварзин выразил свои сомнения в том, что Арсен Захарян перейдет в «Лацио».

«Тут дело даже не в деньгах, а в политической подоплеке», – сказал Заварзин «Матч ТВ».