Рианчо считает, что с уходом Малкома шансы «Спартака» на чемпионство возрастают

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, повлияет ли на «Зенит» уход бразильского нападающего Малкома Филипе в «Аль-Хиляль».

«Малком — главная звезда РПЛ. Его уход скажется на «Зените». Не думаю, что что-то серьезно изменится в турнирных раскладах, но первое время «сине-бело-голубым» может быть нелегко без своего лидера», — заявил Рианчо «РБ Спорту», добавив, что отъезд бразильца повышает шансы «Спартака» в борьбе за золотые медали в РПЛ.

Ранее в «Зените» сообщили, что Малком перейдет в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Российский клуб заработает на трансфере футболиста 60 миллионов евро.

В стартовом туре чемпионата России «Зенит» и «Спартак» одержали победы в своих матчах. Подопечные Сергея Семака переиграли «Пари НН» (2:0), а «красно-белые» оказались сильнее «Оренбурга» (3:2).