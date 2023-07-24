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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо считает, что с уходом Малкома шансы «Спартака» на чемпионство возрастают

24 Июля 2023 • 19:07 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, повлияет ли на «Зенит» уход бразильского нападающего Малкома Филипе в «Аль-Хиляль».

«Малком — главная звезда РПЛ. Его уход скажется на «Зените». Не думаю, что что-то серьезно изменится в турнирных раскладах, но первое время «сине-бело-голубым» может быть нелегко без своего лидера», — заявил Рианчо «РБ Спорту», добавив, что отъезд бразильца повышает шансы «Спартака» в борьбе за золотые медали в РПЛ.

Ранее в «Зените» сообщили, что Малком перейдет в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Российский клуб заработает на трансфере футболиста 60 миллионов евро.

В стартовом туре чемпионата России «Зенит» и «Спартак» одержали победы в своих матчах. Подопечные Сергея Семака переиграли «Пари НН» (2:0), а «красно-белые» оказались сильнее «Оренбурга» (3:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Рауль Рианчо Малком Филипе
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