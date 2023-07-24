Борис Игнатьев: «Трансфер Малкома выглядит справедливо»

Знаменитый российский тренер Борис Игнатьев считает, что переход форварда Малкома Филипе из питерского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» выглядит справедливым, так как бразильский игрок уже многое сделал для чемпиона России.

«Малком уже точно наиграл на сумму продажи. Сейчас продажа его выглядит справедливой, никакого резона нет в том, чтобы уговаривать его остаться и сделать что‑то еще для клуба», - рассуждает Игнатьев для «Матч ТВ».

Напомним, что Малком станет игроком «Аль-Хиляля» за 60 млн евро. За питерский клуб бразильская звезда выступает почти четыре года – с лета 2019 года, в его составе он стал четырёхкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России, а также один раз выигрывал Кубок страны.