Алаев сообщил о переговорах с ФИФА и УЕФА по вопросу регистрации новых игроков «Ростова»

Александр Алаев поделился информацией о сложившейся ситуации с «Ростовом» и его невозможности привлечь новых игроков. Президент РПЛ отметил, что ситуация с «Ростовом» не является единственной проблемой среди клубов лиги.

Особенно сложное положение обстоит из-за наложенного ФИФА запрета, который препятствует «Ростову» выполнять спортивную деятельность и привлекать новых игроков. Тем не менее, Алаев заверил, что лига активно работает над решением этой проблемы и ведет переговоры с ФИФА и УЕФА.

«Из‐за политического вопроса страдают невиновные футболисты», – сказал Алаев «Матч ТВ».