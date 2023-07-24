Борис Игнатьев назвал плюс от ухода Малкома для игроков «Зенита»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о положительном аспекте ухода Малкома Филипе из питерского «Зенита». По его мнению, уход звезды в Саудовскую Аравию поможет игрокам, находящимся на скамейке запасных, раскрыться.

«В составе команды Сергея Семака сейчас есть такие игроки, которым не нравится сидеть в запасе. Возможно, они приостыли, потеряли игровой тонус, но теперь они будут выходить на первый план», - цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что в выходные «Зенит» уже добился без Малкома победы на выезде (2:0 над «Пари НН») и фигура бразильца была в составе питерцев важной, но не ключевой.

Напомним, Малком переходит из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

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