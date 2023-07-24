Непомнящий считает, что «Зенит» останется лидером РПЛ

Бывший тренер «Балтики» Валерий Непомнящий ответил на вопрос о шансах «Зенита» на очередное чемпионство.

«Будет ли «Зенит» безоговорочным лидером? То, что лидером они будут, это да. Но слово безоговорочно я бы не употреблял. Да, конкурентная борьба будет больше, чем в прошлом сезоне. В этом я уверен», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0. Следующим соперником «сине-бело-голубых» в чемпионате России станет «Ростов». Матч пройдет 29 июля и начнется в 20:00 по мск.

Напомним, «Зенит» является обладателем золотых медалей последних пяти сезонов РПЛ.