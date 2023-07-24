Столичный ЦСКА продлил контракт со своим молодым игроком обороны, 19-летним Матвеем Лукиным. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Новое соглашение между футболистом и армейским клубом заключено до конца сезона-2024/25, при желании, стороны смогут продлить его автоматически ещё на год.

Отметим, что Лукин является воспитанником ЦСКА. В системе «красно-синих» он находится с пятилетнего возраста.

В минувшем сезоне Лукин провёл всего лишь три официальных матча за «армейцев» во всех турнирах.

Напомним, что в первом туре нового сезона РПЛ ЦСКА сенсационно уступил на выезде «Уралу» - 1:2.