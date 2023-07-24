Дьяков — о ЦСКА: «Сейчас это не претендент на чемпионство»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался после поражения ЦСКА от «Урала» в матче первого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу екатеринбургского клуба.

«Что ждет ЦСКА? Сейчас это не претендент на чемпионство. Если не будет качественного усиления, «армейцы» даже в тройку не попадут. Играть-то некому!» — приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс».

Во втором туре Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова в гостях сыграют с «Ахматом» (30 июля). Стоит отметить, что 26 июля ЦСКА начнет свой путь в групповом этапе Кубка России. В этот день «армейцы» встретятся с «Оренбургом».