Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил предстоящий переход 26-летнего бразильского нападающего Филипе Малкома из санкт-петербургского «Зенита» в «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии.

- Наверно, Малком принял такое решение по двум причинам. Во-первых, из-за финансовой составляющей, а во-вторых, из-за того, что «Зенит» не играет в международных соревнованиях. В то же время чемпионат Саудовской Аравии приобретает совершенно другие очертания. Туда съезжается много звёзд – больших игроков и тренеров. Те же Роналду и Бензема. Там выстраивается очень перспективный проект. Всё это вкупе и послужило поводом для принятия решения Малкомом о переходе в «Аль-Хиляль».

Для «Зенита» это своего рода потеря, но зато питерский клуб получит за Малкома очень приличные деньги в размере 60 миллионов евро. Это самая крупная сумма трансфера в истории чемпионата России. Таким образом «Зенит» отбивает затраты на игрока. Малком внёс большой вклад в несколько чемпионств «Зенита», но думаю, что и без него питерский клуб останется одним из самых главных фаворитов в борьбе за первое место. Так что, я думаю, это та ситуация, при которой все стороны должны быть довольны.