Селюк: «Готов поспорить с Петржелой, что «Динамо» не будет в первой тройке»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что столичное «Динамо» под руководством Марцела Лички точно не займёт место в первой тройке РПЛ по итогам начавшегося сезона. Он даже готов поспорить на это на крупную сумму денег с экс-тренером «Зенита» Властимилом Петржелой, который ранее утверждал обратное.

«Петржела, любитель казино, проигрывал все деньги за футболистов. Я могу поставить 100 тыс. долларов на то, что «Динамо» не будет в тройке, пожалуйста, официально. Только у него, я думаю, денег столько нет», - цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, что первый официальный матч при Личке динамовцы проиграли. «Бело-голубые» дома 21 июля уступили «Краснодару» - 1:3.