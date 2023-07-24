Заварзин высказался по поводу ухода Малкома

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин выразил свое мнение относительно ухода Малкома в «Аль-Хиляль», утверждая, что это не станет большой проблемой для «Зенита».

Заварзин уверен, что уход Малкома не ослабит «Зенит», так как клуб имеет длинную лавку и хороший состав. Он отметил, что клуб умело распоряжается деньгами, а у команды в данный момент нет игр в Лиге чемпионов, что ограничивает целесообразность по приобретению знаковых игроков. Тем не менее, Заварзин уверен, что «Зенит» снова завоюет звание чемпиона.

«У «Зенита» все будет нормально», – сказал Заварзин «Матч ТВ».