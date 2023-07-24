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Стипиди: «Сейчас вовсю глумятся над Личкой, но постеснялись бы своего лицемерия» эксклюзив

24 Июля 2023 • 18:21 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал критиков главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички после домашнего поражения «бело-голубых» от «Краснодара» в первом туре РПЛ со счётом 1:3.

- Послушайте и посмотрите, что говорят о Личке! Думали, он кудесник какой-то, волшебник, что ли? Ему дали тот же провальный состав, который был у «Динамо» в прошлом сезоне. В пятницу комментатор рассуждал о том, что, оказывается, Личка на предсезонке так гонял футболистов, что они еле-еле с поля уползали. Но где он это видел? Ему сам Личка рассказал или руководство «Динамо»? Я не могу понять, откуда всё это берётся. Нет, чтобы сказать, что «Краснодар» с серьёзным тренером Ивичем обыграл «Динамо» по делу.

Глумятся над Личкой сейчас вовсю, но хотя бы постеснялись своего лицемерия. В конце прошлого сезона они называли Личку супертренером, потому что «Оренбург» завершил чемпионат на очень приличном месте. И ещё говорят, что у «Динамо» команда молодая. Но какие молодые игроки были в основном составе «Динамо» против «Краснодара», кроме Тюкавина и Захаряна? А что станут говорить эти критики Лички, если во втором, третьем, четвёртом, пятом турах «Динамо» побеждать станет?

Я недавно прочитал комментарий после моего интервью. Там кто-то написал, что я вообще в футболе не разбираюсь. Так вот, я хотел бы ответить этому человеку. Я, может быть, в футболе и не разбираюсь, но вы же только и делаете, что обливаете всех вокруг грязью. По всем программам. Когда я смотрю «Матч ТВ», иногда даже ещё удивляюсь, честно. Я понимаю, что туда приводят тех, кто играл в больших клубах, становился чемпионом. Я в больших клубах не играл и чемпионом не становился. Но когда один бывший тренер, который работал недавно в клубе, говорит некрасивые слова про другого тренера, я вот этого не понимаю. А ещё лыжник начинает что-то рассказывать про футбол… Мне нравятся рассуждения Корнеева, он вдумчивый человек, его приятно слушать. Аршавин по-честному оценивает любой момент и не лукавит. Ему неважно, говорит он про «Зенит», «Динамо» или «Спартак». Пименов достаточно скромный человек. Но есть же такие эксперты, что караул…

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Чемпионат России РПЛ Марцел Личка Павел Стипиди
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