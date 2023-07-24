Канчельскис: «Лацио» может заплатить за Захаряна и 15, и 20 млн евро»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис оценил последние трансферные слухи, что связывают молодого игрока атаки московского «Динамо» Арсена Захаряна и римский «Лацио». Эксперт уверен, что динамовцы могут получить за свою звезду и 20 млн евро.

«15 млн евро за Захаряна хочет «Динамо»? Полагаю, они договорятся и если «Лацио» сильно хочет Арсена в состав, то они заплатят и 15, и 20 млн. Футболистов же не просто так покупают», - делится Канчельскис с Metaratings.

Напомним, по последним слухам «Динамо» и «Лацио» уже согласовали переход молодого игрока. Известна даже его сумма – это 14 млн евро, из которых четыре – это бонусные.