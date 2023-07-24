Петрушин — о возможном трансфере Захаряна в «Лацио»: «Это хороший переход»

Экс-тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о возможном переезде хавбека «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Лацио».

«Переход хороший. «Лацио» – сильный клуб Италии. Плюс они дают хорошие деньги «Динамо». Хочется верить, что у Арсена получится, как у Головина», — цитирует Петрушина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что все зависит от самого Захаряна, но ему будет непросто в Италии.

В первом туре чемпионата России «Динамо» проиграло «Краснодару» со счетом 1:3. Захарян провел на поле все 90 минут, но не отметился голевыми действиями.

Старт нового сезона в Серии А запланирован на 19 августа. В первом туре соперником «Лацио» станет «Лечче» (20 августа).

«Динамо» и «Лацио» согласовали трансфер Захаряна - известна сумма