Ари: «Состав «Зенита» по-прежнему может бороться за чемпионство»

Бывший бразильский и российский форвард Ари полагает, что уход Малкома Филипе не сильно ослабит «Зенит» и питерцы будут оставаться претендентами на золото по итогам сезона Премьер-лиги.

«Теперь «Зениту» нужно будет заменить Малкома человеком за меньшие деньги, но с тем же потенциалом, а это задача не из простых. Но состав у питерцев всё ещё силён, я уверен, что за титул они поборются», - цитирует Ари «Матч ТВ».

Напомним, что Малком отправится в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро. Ранее трансферный рекорд продажи из РПЛ также принадлежал «Зениту». В 2016 году питерцы продали Халка в китайский «Шанхай СИПГ», на знаменитом игроке «Зенит» заработал 56 млн евро.

«Уверен, что новый трансферной рекорд будет сложно побить кому‑либо», - добавляет Ари.