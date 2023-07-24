Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари: «Состав «Зенита» по-прежнему может бороться за чемпионство»

24 Июля 2023 • 18:05 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Бывший бразильский и российский форвард Ари полагает, что уход Малкома Филипе не сильно ослабит «Зенит» и питерцы будут оставаться претендентами на золото по итогам сезона Премьер-лиги.

«Теперь «Зениту» нужно будет заменить Малкома человеком за меньшие деньги, но с тем же потенциалом, а это задача не из простых. Но состав у питерцев всё ещё силён, я уверен, что за титул они поборются», - цитирует Ари «Матч ТВ».

Напомним, что Малком отправится в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро. Ранее трансферный рекорд продажи из РПЛ также принадлежал «Зениту». В 2016 году питерцы продали Халка в китайский «Шанхай СИПГ», на знаменитом игроке «Зенит» заработал 56 млн евро.

«Уверен, что новый трансферной рекорд будет сложно побить кому‑либо», - добавляет Ари.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ари Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июля
18:56 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Трансфер Малкома выглядит справедливо»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Алаев сообщил о переговорах с ФИФА и УЕФА по вопросу регистрации новых игроков «Ростова»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев назвал плюс от ухода Малкома для игроков «Зенита»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий считает, что «Зенит» останется лидером РПЛ
18:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА продлил контракт с молодым защитником официально
18:35 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о ЦСКА: «Сейчас это не претендент на чемпионство»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Готов поспорить с Петржелой, что «Динамо» не будет в первой тройке»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Чернов: Потенциальному новичку придётся постараться, чтобы вытеснить меня
18:27 · Россия. Премьер-лига
Заварзин высказался по поводу ухода Малкома
18:17 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский отреагировал на слухи об интересе со стороны «Локомотива»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Лацио» может заплатить за Захаряна и 15, и 20 млн евро»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Петрушин — о возможном трансфере Захаряна в «Лацио»: «Это хороший переход»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Состав «Зенита» по-прежнему может бороться за чемпионство»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Ари назвал главную звезду РПЛ после ухода Малкома
17:48 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист: Захаряну будет тяжело в Серии А
Все новости
Рекомендуем