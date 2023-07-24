Итальянский журналист: Захаряну будет тяжело в Серии А

Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

Эксперт отметил, что динамовец точно не станет заменой Милинковичу-Савичу, который перебрался в Саудовскую Аравию, и ему будет тяжело в Серии А, ведь крупные итальянские команды не сразу запускают в обойму молодых игроков.

«Арсен пока еще слишком молод для итальянского футбола и Серии А. Надеюсь, он не будет получать много травм, как Миранчук, а покажет весь свой потенциал», - приводит слова журналиста Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера россиянина в «Лацио» составит 10+4 миллиона евро.